Врач объяснила, как избежать выпадения волос осенью

Врач объяснила, как избежать выпадения волос осенью

В холодное время года возрастает риск выпадения и ломкости волос, Это вызвано перепадом температур и повышенной влажностью, сообщила трихолог Татьяна Качанова.

Зимой и осенью волосы требуют особого ухода. Из-за нехватки витаминов и микроэлементов, слишком влажного воздуха на улице и сухого в помещениях волосы истончаются, становятся более сухими и ломкими.

– Мойте голову тёплой, а не горячей водой. Волоски в период холодов ослаблены, и лишние перепады температур только ухудшат их состояние. Старайтесь носить шапки из натуральных тканей. Если у вас длинные волосы, то при выходе на улицу рекомендуем утеплить их по всей длине, — объяснила специалист.

Принимать витаминные комплексы трихолог советует только по назначению врача. В холодное время года стоит включить в рацион жирные сорта рыбы, тыквенные семечки, молочные продукты, яблоки и лимоны, пишет gazeta.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md