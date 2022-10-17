Врач объяснила, как избежать выпадения волос осенью

0

В холодное время года возрастает риск выпадения и ломкости волос, Это вызвано перепадом температур и повышенной влажностью, сообщила трихолог Татьяна Качанова.

Зимой и осенью волосы требуют особого ухода. Из-за нехватки витаминов и микроэлементов, слишком влажного воздуха на улице и сухого в помещениях волосы истончаются, становятся более сухими и ломкими.

– Мойте голову тёплой, а не горячей водой. Волоски в период холодов ослаблены, и лишние перепады температур только ухудшат их состояние. Старайтесь носить шапки из натуральных тканей. Если у вас длинные волосы, то при выходе на улицу рекомендуем утеплить их по всей длине, — объяснила специалист.

Принимать витаминные комплексы трихолог советует только по назначению врача. В холодное время года стоит включить в рацион жирные сорта рыбы, тыквенные семечки, молочные продукты, яблоки и лимоны, пишет gazeta.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.