Врач объяснила изменения в настроении и самочувствии весной

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Весной многие чувствуют изменения в настроении и самочувствии, что обусловлено перестройкой гормонального фона. Из-за этого также могут обостриться некоторые заболевания, отметила врач-эндокринолог Наталья Сорокина.

– Весна — любимое для многих время года. Именно в этот период человек начинает воспринимать окружающий мир иначе, чем обычно. Поведение человека, его эмоции, настроение и состояние здоровья тесно связаны с гормональным фоном. Он может меняться по разным причинам, в том числе из-за смены времён года. В весеннее время пикам подвержены уровни фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормона, прогестерона и пролактина, мелатонина, серотонина, кортизола, — пояснила специалист.

Также весной отмечается нарастание соматотропного гормона, который отвечает за поддержание оптимального уровня массы тела. Из-за этого люди быстрее худеют, а у детей отмечается интенсивный рост тела. При этом половые гормоны (тестостерон и эстрогены) выходят на пики не весной, а летом, пишет iz.ru.

Как отметила врач, мелатонин, выработка которого достигает пика весной, отвечает за быстрое засыпание и качественный сон, нормализует его ритмы. Однако в это время увеличивается продолжительность светового дня, а этот гормон вырабатывается только в тёмное время суток. В свою очередь, серотонин дарит человеку бодрость и хорошее настроение. Кортизол же оказывает сложное влияние на организм: регулирует энергетический обмен, иммунную систему, мышление и эмоциональный фон.

По словам Сорокиной, здоровому человеку не требуется лечение в связи с гормональными изменениями, которые наблюдаются весной. Однако нужно соблюдать некоторые меры профилактики, а именно не нарушать режим дня, хорошо высыпаться, избегать любых стрессовых ситуаций, сбалансированно питаться, вести физически активный образ жизни. В то же время к специалисту следует обратиться при чрезмерном повышении либидо, агрессивности поведения, а также при скачках веса и существенном изменении аппетита.

Кроме того, при наличии некоторых болезней весенние колебания гормонов могут оказать значительное негативное влияние. В их числе – хронические заболевания (язва, гастрит, проблемы с сердцем, сахарный диабет) и некоторые психические расстройства. Эти состояния могут обостряться из-за изменившегося гормонального фона.

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