Врач объяснила, чем заменить майонез в новогодних салатах

0

Любой сорт майонеза из супермаркета излишне калориен, соус также может содержать вредные красители и консерванты, потому лучше найти ему полезную альтернативу. Об этом сообщила российский врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист советует совсем отказаться от майонеза из магазина и по возможности заменить его соусом домашнего приготовления. Стоит помнить о том, что в такой майонез добавляются сырые яйца, с этим продуктом надо быть осторожнее, чтобы не заразиться сальмонеллезом.

Менее калорийными вариантами станут нежирная сметана или натуральный йогурт. В нежирной сметане может быть 10-15 процентов жирности, йогурт – вообще 5 или 2,5 процента, — посоветовала врач.

Диетолог также порекомендовала разбавлять обычный майонез сметаной, таким образом вкус соуса останется привычным, а процент жирности снизится в несколько раз, gazeta.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.