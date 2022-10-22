Врач объяснила, чем лучше всего завтракать осенью

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Идеальный осенний завтрак должен включать в себя растительную клетчатку и белок, сообщила российский врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

В серые осенние месяцы пища должна быть яркой, повышать настроение и обеспечивать организм необходимой энергией. Поэтому идеальный осенний завтрак должен состоять из свежих овощей и белка, пишет gazeta.ru.

Утром можно съесть фруктовый или овощной салат. Желательно использовать разные виды фруктов, овощей и зелени. Можно сделать греческий салат. Можно сделать фруктовый салат: добавить апельсины, яблоки, бананы, груши и заправить йогуртом, — рассказала диетолог.

К овощам стоит добавить творог или яйца, лучше избегать тяжёлой и жирной пищи. Она даст лишь временное ощущение насыщения, человек будет чувствовать себя вялым и уставшим, быстро захочет спать.

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