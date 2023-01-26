Врач объяснил, почему COVID-19 не стал сезонным

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Руководитель российской терапевтической клиники Владимир Сибирский заявил, что COVID-19 не стал сезонным, поскольку активно циркулирует в большом количестве людей и подвергается генетическим изменениям.

– Мутация вируса позволяет новым его вариантам избегать иммунного ответа у людей, которые переболели или вакцинированы. То есть люди болеют повторно, многие уже в третий раз, и этот процесс продолжается непрерывно, — рассказал он, пишет russian.rt.com.

По его словам, пока не приходится говорить о сезонности коронавируса.

– Мы видим, что им заболевают в течение всего года, — добавил эксперт.

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