Врач объяснил, почему COVID-19 не стал сезонным

Врач объяснил, почему COVID-19 не стал сезонным

Руководитель российской терапевтической клиники Владимир Сибирский заявил, что COVID-19 не стал сезонным, поскольку активно циркулирует в большом количестве людей и подвергается генетическим изменениям.

– Мутация вируса позволяет новым его вариантам избегать иммунного ответа у людей, которые переболели или вакцинированы. То есть люди болеют повторно, многие уже в третий раз, и этот процесс продолжается непрерывно, — рассказал он, пишет russian.rt.com.

По его словам, пока не приходится говорить о сезонности коронавируса.

– Мы видим, что им заболевают в течение всего года, — добавил эксперт.

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