Врач объяснил, кому нельзя пить минеральную воду

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Людям с отёчным синдромом нельзя пить минеральную воду в большом количестве. В составе минералки есть натрий, а его попадание в организм может привести к отёкам, пояснил врач-гастроэнтеролог Андрей Якушев.

– Натрий при попадании в организм обладает способностью буквально „стягивать“ на себя всю воду. Поэтому из-за его большого количества появляются отёки. Людям с отёчным синдромом любой этиологии не рекомендуется потребление большого количества минеральной воды, — сообщил специалист.

Кроме того, врач-гастроэнтеролог не рекомендует пить минеральную воду людям с заболеванием почек и циррозом печени. Также противопоказано пить минералку без консультации с врачом людям с сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью, пишет ura.news.

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