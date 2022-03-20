Врач объяснил, как отличить сезонную аллергию от ОРВИ и авитаминоза

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У аллергии, ОРВИ и авитаминоза некоторые симптомы могут быть похожими. Об этом рассказал врач общей практики Европейского медицинского центра из РФ Александр Доленко.

Например, при ОРВИ и аллергии у человека могут быть слезотечение, чиханье, насморк, сухой кашель, першение и зуд в горле. Но при аллергии не повышается температура, нет ломоты в мышцах, ощущения недомогания, сильной головной боли, говорит врач. А вот слабость, вялость и упадок сил могут свидетельствовать как о начале респираторного заболевания, так и о развитии авитаминоза.

По словам эксперта, сезонной аллергией, по разным данным, страдают примерно до 20% людей. Чаще всего это либо подростки, либо активное население, взрослые. Для детей младшего возраста в основном характерна пищевая аллергия, а люди пожилого и старческого возраста вообще сравнительно редко страдают сезонной аллергией. Заболеваемость ОРВИ весной увеличивается примерно на 15-20%, отмечает доктор. Авитаминозом, по словам Доленко, чаще всего страдают подростки – то есть дети в стадии активного роста и развития, а также активное взрослое население. Чаще всего весной бывает дефицит витамина D, большая часть которого производится в организме под действием солнечного света. За осень и зиму его запасы истощаются. По словам врача, витамин D – очень важный компонент для функционирования иммунной системы, а также обмена кальция. Как раз при его недостатке могут возникать такие симптомы, как слабость, сонливость, вялость и усталость, пишет rg.ru. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.