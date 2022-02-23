Врач объяснил, что нельзя делать после контакта с больным COVID-19

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Если вам довелось пообщаться с человеком с явными признаками вирусной инфекции, даже если у него не диагностирован COVID-19, важно некоторое время поберечь своё здоровье и не создавать лишние нагрузки на организм. Об этом рассказала российский врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Нужно временно отказаться от занятий спортом, поскольку физические нагрузки также могут ослабить организм.

– Пойти на спортивное занятие – это самое плохое, что можно сделать для вашего организма. Любая хорошая спортивная нагрузка – это кратковременное, но всё же снижение иммунного статуса. В такой ситуации вирусная инфекция почувствует себя уверенно и больше вреда сможет нанести здоровью, – сказала врач.

Если же без спортивных занятий не обойтись, нужно хотя бы снизить нагрузку. Например, просто погулять на свежем воздухе, но не идти в спортзал, пишет rg.ru.

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