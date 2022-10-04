Врач назвала симптомы ковида, из-за которых его легко спутать с другими заболеваниями

Врач назвала симптомы ковида, из-за которых его легко спутать с другими заболеваниями

Симптомы коронавируса часто можно спутать с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала российский врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова.

– Ковид можно спутать с ротавирусом, поскольку ему свойственны похожие симптомы: рвота и диарея. При этом коронавирус вызывает множество хронических заболеваний пищеварительной системы, — рассказала врач, пишет ura.news.

Чтобы избежать этого явления, необходимо проводить вакцинацию от COVID-19 в период ремиссии. Данный аспект очень важен для людей с воспалительными заболеваниями кишечника, отметила гастроэнтеролог.

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