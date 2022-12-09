Врач назвала симптомы аллергии на холод

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Холодовая аллергия характеризуется появлением зуда, жжения, покраснения кожи, высыпаний, могут быть отёки кожи и подкожной клетчатки. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог российского Центра молекулярной диагностики Светлана Билибина.

Врач отметила, что холодовая аллергия чаще всего возникает у людей в возрасте 18-30 лет. Эти симптомы, по её словам, проявляются в основном на открытых участках тела через несколько минут после контакта с холодными воздухом или водой. Впрочем, высыпания и отёки могут проявляться и в местах, где кожа не подвергалась воздействию холода.

Для профилактики заболевания врач порекомендовала избегать холода, носить тёплую одежду, обрабатывать открытые участки кожи защитным кремом, употреблять тёплую пищу и напитки либо переезжать в более тёплый климат. Также она допустила применение антигистаминных препаратов второго поколения перед воздействием холода, пишет iz.ru.

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