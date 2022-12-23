Врач назвала самые вредные продукты на новогоднем столе

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Несколько традиционных для Нового года блюд могут оказаться вредными для организма, рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Касимцева.

– Прежде всего, это солёные и маринованные продукты, которые могут раздражать пищеварительный тракт. Кроме этого, они содержат большое количество соли, что способствует задержке жидкости и повышению артериального давления, — отметила она.

Дополнительную нагрузку на пищеварение также оказывают многослойные салаты, причём не столько из-за большого количества несочетающихся ингредиентов, но и из-за майонеза. Эксперт посоветовала заменить некоторые ингредиенты на более полезные, например, солёные огурцы на свежие, а майонез — на йогурт, пишет iz.ru.

– Сладкие блюда, как правило, очень калорийны, но, кроме этого, они создают благоприятные условия для нарушения нормальной микрофлоры, что приводит к появлению таких неприятных симптомов, как вздутие, повышенное газообразование и тяжесть в животе, — рассказала врач.

Что касается напитков, Касимцева напомнила о вреде газированных напитков, так как они раздражают слизистую пищеварительного тракта, повышают аппетит и провоцируют самые разнообразные диспепсические явления. Она также отметила, что не существует безопасной дозы алкоголя.

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