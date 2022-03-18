Врач назвала самые распространённые причины аллергии

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Слезящиеся глаза, заложенность и отёчность носа, першение в горле, высыпания на коже – типичные симптомы аллергии. Чаще всего граждане реагируют таким образом на раздражители, содержащиеся в пищевых продуктах и пыльце растений, на бытовую пыль, пылевых клещей и домашних питомцев, отметила российский врач аллерголог-иммунолог Анна Максимова.

При этом пищевая аллергия обычно развивается на те продукты, которые мы употребляем постоянно, добавила врач.

– Нет более или менее аллергенных продуктов. Многие считают, что, чем ярче цвет продукта, тем выше его аллергенность, но на самом деле это не так. Есть продукты питания, которые мы употребляем чаще, чем другие. К ним относятся, например, молоко, яйца, птица, рыба и так далее. Именно по той причине, что мы их часто используем в рационе питания, они чаще являются причинно-значимыми аллергенами при развитии пищевых аллергий, – объяснила Анна Максимова.

Среди самых распространённых бытовых аллергенов в первую очередь стоит отметить бытовую пыль и клещей домашней пыли, продолжила аллерголог.

– Основные бытовые аллергены, которые нас окружают, – это бытовая пыль и клещи домашней пыли, которые живут в коврах, матрасах, мягкой мебели, игрушках. Чтобы уменьшить их присутствие, необходимо проводить ежедневые влажные уборки. Существуют специальные спреи для обработки поверхностей, чтобы уничтожать клещей. Также нужно использовать воздухоочистители, мойки воздуха. Достаточно часто виновниками симптомов круглогодичной аллергии являются аллергены плесневых грибков, они живут в почве комнатных растений либо в таких местах повышенной влажности, как ванная комната, – уточнила Максимова.

Кроме того, аллергию могут вызывать домашние животные, причём “гипоаллергенных” питомцев вообще не бывает, считает врач. Чтобы узнать, на что у вас аллергия, нужно обратиться к специалисту.

– В первую очередь, стоит обратиться к врачу-аллергологу и на основании данных анамнеза, осмотра, жалоб составить план аллергологического обследования. Многие лаборатории предлагают скрининговые обследования: на основные пищевые и бытовые аллергены, а также на пыльцевые аллергены и животных. Но не на всё можно провериться: существуют аэрополлютанты (загрязняющие воздух вещества техногенного происхождения, – ред.), которые вызывают почти такие же симптомы, как цветение, но диагностировать аллергию, например, на выхлопной газ или табачный дым на сегодняшний день невозможно, – заключила врач, пишет radiosputnik.ria.ru.

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