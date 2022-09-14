Врач назвала самые неэффективные методы лечения больного горла

Врач назвала самые неэффективные методы лечения больного горла

Частые полоскания и народные методы лечения боли в горле не дадут никакого эффекта и могут только усугубить состояние, рассказала лор-врач Екатерина Богданова.

Регулярное полоскание горла в целях профилактики вирусных и иных инфекций приведёт к нарушению защитных функций, может буквально высушить слизистую и способствовать проникновению в организм патогенных бактерий, передаёт gazeta.ru.

– К числу бесполезных способов лечения боли в горле можно смело отнести все гомеопатические препараты, мёд, чеснок и лук. Не помогут и столь любимые в народе горчичники и банки. А вот мятные конфетки гораздо полезней, чем кажется на первый взгляд, — объяснила специалист.

Мятные леденцы, по её словам, помогают вырабатывать достаточное количество слюны, которая содержит природный антибиотик лизоцим. Он способен уменьшить болезненные ощущения.

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