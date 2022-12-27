Врач назвала редкие и нетипичные симптомы гриппа

Врач назвала редкие и нетипичные симптомы гриппа

Течение гриппа может сопровождаться нетипичными симптомами. Их перечислила врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина.

– Для гриппа нетипичны боль в животе и жидкий стул, отсутствие повышения температуры тела. Редкими симптомами являются геморрагический синдром (синячковость, носовые кровотечения), менингизм (менингиальные симптомы при отсутствии реального менингита — воспаления твердых мозговых оболочек), — указала эксперт, пишет iz.ru.

Ранее Фокина предупредила о риске заразиться гриппом через глаза. По её словам, заражение происходит при попадании капель слюны при чихании больного или касании слизистой глаз руками после контакта с поверхностью, на которой были частицы вируса гриппа.

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