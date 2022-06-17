Врач назвала продукты, защищающие кожу от вредного воздействия солнца

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Защитить кожу от преждевременного старения из-за воздействия солнечных лучей помогают не только специальные средства с высоким SPF-индексом, но и привычные продукты, рассказала российский врач-диетолог Лиза Афинская.

Для замедления процессов фотостарения необходимо включить в рацион продукты с высоким содержанием ликопина и бета-каротинов. Отлично подойдут морковь, помидоры и болгарский перец, пишет gazeta.ru.

– Незащищённая кожа лица может быть повреждена всего за 15 минут пребывания на солнце. Поэтому стоит позаботиться о её защите заранее. Например, вещество ликопин, которое защищает кожу от фотостарения, становится биодоступнее при нагревании, вы получите больше ликопина из томатного соуса, чем из свежих томатов, — отметила врач.

При нахождении на открытом солнце важно не допускать обезвоживания организма. Пить можно не только воду, но и зелёный чай, в нём содержится большое количество антиоксидантных веществ, которые также способствуют замедлению процессов старения.

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