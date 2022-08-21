Врач назвала продукты для поднятия гемоглобина

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Уровень железа можно поднять с помощью рациона, куда входят продукты, богатые железом и усиливающие его биодоступность. Об этом рассказала российский педиатр Мария Мамедова.

Эксперт порекомендовала при анемии есть красное мясо, которое в отличие от белого наиболее богато железом. Лучшим вариантом станет говядина. Также важно употреблять в пищу гранаты, гречневую крупу, морковь, капусту, помидоры и тыкву, пишет iz.ru.

Врач добавила, что не стоит забывать и о продуктах, которые улучшают всасывание железа и усиливают его биодоступность. Это особенно важно для детей, которым диагностировали анемию.

– Поэтому в рацион ребёнка рекомендуют также добавлять рыбу (повышенное содержание аминокислот), шиповник и болгарский перец (богатые витамином С), печень и грецкие орехи (богатые медью). Предпочтительные способы приготовления — отварной и тушение, — рассказала Мамедова.

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