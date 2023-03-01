Врач назвала причину быстрой утомляемости и депрессии

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Усталость, депрессия и ослабление иммунитета могут быть вызваны нехваткой витамина D. Об этом сообщила старший врач-терапевт клиники академика Ройтберга, врач высшей категории Олеся Савельева.

По словам специалиста, витамин D участвует во многих важных процессах организма и отвечает за хорошее самочувствие и настроение.

– Усталость, депрессия, слабый иммунитет, увеличение веса, повышенная ломкость ногтей и волос, чрезмерная потливость, мышечная слабость, нарушение сна, быстрая утомляемость, частая смена настроения — всё это признаки недостатка этого витамина, — рассказала Олеся Савельева.

Врач отметила, что этот витамин поступает в организм с едой и различными добавками, а также синтезируется в коже посредством солнечного света, пишет ura.news.

– Богатым источником витамина D являются молочные продукты, грибы, жирная рыба, говяжья печень, яичные желтки, — заявила специалист.

Савельева добавила, что принимать витамин D в добавках необходимо после консультации врача.

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