Врач назвала правила ухода за волосами в жару

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Александра Чистякова призвала пить больше воды, чтобы даже в жару волосы оставались здоровыми и красивыми.

Волос — это мёртвая структура, в нём нет обмена веществ, говорит Чистякова. Поэтому уход за волосами должен строиться в двух направлениях: полноценное питание для насыщения луковицы и реставрация структуры волоса с помощью правильно подобранного ухода, пишет lenta.ru.

Солнечные лучи, ветер и другое агрессивное воздействие окружающей среды травмируют волосы, делают их безжизненными. Особого внимания требуют окрашенные волосы, так как по уровню травматичности окрашивание стоит на втором месте после химической завивки, предупредила врач. Краска отчасти сохраняет волос, но его необходимо запечатать, чтобы удержать влагу внутри. Для этого в профессиональной косметике используют кератин, масла, вытяжки из трав и водорослей, силикон.

По словам эксперта, можно поддержать здоровье волос с помощью выполнения нехитрых правил.

– При выходе на улицу в зной собирайте волосы в хвост и прячьте под головным убором. Используйте спреи для волос с SPF-защитой. Как правило, они содержат увлажняющие компоненты. Это защитит волосы от выгорания и пересушивания, – отметила Чистякова.

Также врач напомнила о необходимости пить больше воды, особенно в жаркую погоду: она поддержит баланс жидкости в организме в общем и в волосах — в частности.

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