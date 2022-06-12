Врач назвала отличия ветрянки от оспы обезьян

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В отличие от ветрянки, для того чтобы заразиться оспой, нужен тесный телесный контакт с инфицированным. Оспа также оставляет у переболевшего на теле глубокие следы.

Как рассказала российский врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева, ветрянка и оспа обезьян – два разных вируса. Ветряная оспа передаётся очень быстро воздушно-капельным путём.

– При оспе высыпания более глубокие и объёмные, нежели чем при ветрянке. Инкубационный период у ветрянки – от 11 до 21 дня. У оспы приблизительно так же, — рассказала эксперт.

Об отличии кожной реакции на эти заболевания сообщил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко. Он рассказал о разном характере кожной реакции на заболевания. При оспе характер сыпи не такой, как при ветрянке.

– При ветрянке всё-таки похожи на папулы, такие как при натуральной оспе, но они потом проходят. А здесь это скорее сыпь, — объяснил эксперт.

Бутенко также сообщил об эпидемических различиях вирусов. Источником оспы обезьян становятся приматы и пальмовые белки. Ветряная оспа поражает только популяцию людей, она не имеет венерического пути передачи. Для неё характерны головные и мышечные боли, а также высокая температура.

Эксперт напомнил, что ветряной оспой болеют всего один раз. Любые схожие симптомы у вакцинированных или переболевших говорят о том, что это другое заболевание. В таких случаях лучше сразу обратиться к врачу, в особенности если был визит за границу, пишет mk.ru.

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