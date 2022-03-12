Врач назвала остающиеся навсегда осложнения COVID-19

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Российский врач-инфекционист Елена Мескина рассказала об осложнениях COVID-19, которые могут остаться на всю жизнь.

Так, согласно последним исследованиям, одним из самых распространённых последствий перенесённой коронавирусной инфекции является сахарный диабет первого и второго типов, встречающийся у 15% пациентов. Лишь у 2% участников исследования COVID-19 стал причиной развития уже имеющегося заболевания, тогда как у 13% диабет возник впервые.

Коронавирусная инфекция также может стать причиной сердечных заболеваний, таких как инфаркты, инсульты и воспаление мышц сердца, отметила врач.

Кардиосклероз — ещё одно опасное последствие, при котором у больного нормальные мышечные ткани в миокарде замещаются на неэластичные и жёсткие образования, — уточнила эксперт.

Кроме того, COVID-19 может привести к пневмонии, переходящей в фиброз. Данное осложнение может стать причиной появления рубцов на лёгочной ткани, некоторые из которых остаются в организме навсегда. Ещё одним опасным последствием коронавируса является воспалительное поражение щитовидной железы — тиреоидит, которое может перейти в хроническую стадию, пишет iz.ru.

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