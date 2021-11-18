Врач назвала основные проявления постковидного синдрома

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У большинства переболевших коронавирусом длительное время сохраняются различные недомогания, постковидный синдром по разным данным может длиться от 12 недель до 9 и более месяцев. Об этом рассказала врач Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Анна Брагина.

Так, около 40% из них жалуются на одышку, ощущение нехватки воздуха, у 17% сохраняется кашель, каждый десятый испытывает боли в суставах и мышцах, стольких же беспокоит учащённое сердцебиение. У каждого пятого переболевшего – ощущение тумана в голове или может усиливаться выпадение волос, а каждый третий испытывает проблемы со сном. Слабость, в том числе мышечная, после COVID-19 наблюдается у 60% пациентов, ещё 4% страдают от головокружений, у 2% бывает онемение в стопах и кистях рук, у 4% – боли в животе, тошнота, диарея.

При этом тяжесть перенесённого коронавируса не влияет на его развитие. Чаще всего постковидный синдром наблюдается у возрастных пациентов, а также людей с хроническими заболеваниями, пишет rg.ru.

– Дело в том, что коронавирус циркулирует во всём организме и проникает в том числе в ствол головного мозга. Это часть основания головного мозга, которая содержит ядра черепных нервов и жизненно важные центры – дыхательный, сосудодвигательный и другие. Из-за этого столько разных постковидных проявлений, – пояснила эксперт.

В международной классификации болезней уже появилась новая кодировка болезней – постковидное состояние. Предупредить его помогает вакцинация от коронавируса.

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