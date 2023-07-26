Врач назвала оптимальную частоту принятия душа

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Дерматолог из США Мэри Стивенсон раскрыла оптимальную частоту принятия душа.

По мнению врача, к данному процессу необходимо прибегать каждые два-три дня. Однако это правило не распространяется на людей, которые занимаются спортом ежедневно. В таком случае принимать душ нужно после каждой тренировки, пишет lenta.ru.

При этом специалист объяснила, что многие люди совершают ошибку, когда намыливают тело целиком.

На самом деле мыть нужно только в подмышках, в паху и на ногах. Это те места, в которых действительно появляется неприятный запах, — заявила Стивенсон.

Кроме того, врач предупредила, что мыло стирает слой натуральных масел на теле, разрушая тем самым защитный барьер.

Использование более щадящих средств во время мытья может быть чрезвычайно полезным. Обращайте внимание на средства для детей, поскольку они направлены для чувствительной кожи, — заключила эксперт.

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