Врач назвала опасные последствия коронавируса для детей

0

Главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева заявила об ухудшении когнитивных функций у детей, перенёсших коронавирус.

У детей, перенёсших COVID-19, ухудшаются когнитивные функции, и эти данные подтверждены как у российских, так и у зарубежных исследователей, — сказала медик.

По её словам, пишет gazeta.ru, с точки зрения когнитивных функций сегодня у детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, встречаются стойкие нарушения концентрации внимания и памяти.

Специалист также указала, что наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у детей являются астения, хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость, головная боль и нарушениe сна. При этом вакцинация снижает вероятность развития осложнений COVID-19 у детей и подростков, добавила она.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.