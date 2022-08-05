Врач назвала опасные последствия коронавируса для детей

Врач назвала опасные последствия коронавируса для детей

Главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева заявила об ухудшении когнитивных функций у детей, перенёсших коронавирус.

У детей, перенёсших COVID-19, ухудшаются когнитивные функции, и эти данные подтверждены как у российских, так и у зарубежных исследователей, — сказала медик.

По её словам, пишет gazeta.ru, с точки зрения когнитивных функций сегодня у детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, встречаются стойкие нарушения концентрации внимания и памяти.

Специалист также указала, что наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у детей являются астения, хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость, головная боль и нарушениe сна. При этом вакцинация снижает вероятность развития осложнений COVID-19 у детей и подростков, добавила она.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md