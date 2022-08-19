Врач назвала опасные болезни, которые можно подхватить на море

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Из поездки на море отдыхающие часто возвращаются с ротавирусной инфекцией, сальмонеллезом и даже гепатитом. Об этом рассказала главный врач российской клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.

– С морей мы можем привести весь спектр вирусных инфекций. Те же ротовирусные, которые могут у некоторых протекать бессимптомно, они могут быть носителями и представлять эпидемиологическую опасность для окружающих. Мы можем привести и какие-то бактериальные инфекции — сальмонеллез. Это все инфекции, которые передаются фекально-оральным путём, то, что мы называем „болезнью грязных рук“. Мы можем привести даже гепатит, потому что не во всех южных регионах всё хорошо с водой и с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Зачастую и туристы не соблюдают эти правила, — подчеркнула эксперт.

Терапевт добавила, что при первых признаках недомогания после путешествия желательно обратиться к врачу, пишет ura.news.

– Мы можем привести с моря и коронавирус, который также у некоторых людей никак себя не проявляет. И они могут стать переносчиками, носителями, источниками заражения. Поэтому если вы чувствуете какое-то недомогание, то высиживайте дома, обращайтесь к врачу, а он уже разберётся, на какие инфекции вас проверить, — добавила Романенко.

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