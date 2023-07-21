Врач назвала неожиданные последствия для здоровья от использования гаджетов

Врач назвала неожиданные последствия для здоровья от использования гаджетов

Постоянное сидение за различными гаджетами обуславливает формирование определённой позы, что чревато целым рядом опасных последствий для здоровья. В частности, это способствует ухудшению кровоснабжения головного мозга, различным заболеваниям лёгких и желудочно-кишечного тракта, сообщила невролог Наталия Глотова.

Она отметила, что у молодых пациентов всё чаще стали фиксировать так называемые гаджет-зависимые заболевания, пишет iz.ru.

– Постоянное сидение за гаджетами обуславливает формирование определённой позы — это вытянутая прямая шея [и, как следствие], спазм мышц шейно-воротниковой зоны, ухудшение кровоснабжения головного мозга, которое влечёт за собой снижение памяти, концентрации внимания. Это постоянный наклон вперёд [и, как следствие], спазм межрёберных мышц, снижение жизненной ёмкости легких. Отсюда следуют различные воспалительные заболевания лёгочной системы. Отсюда следует сниженная толерантность к нагрузкам у подростков, — рассказала Глотова.

В целом, по её словам, это негативно влияет на все внутренние органы. В частности, постоянное нахождение в такой позе способствует развитию ранних гастритов, холециститов, заболеваний кишечника.

– И немаловажная проблема, которая возникают при длительном сидении за гаджетами, — это повышенный тонус в нижних конечностях и нарушение мышц нижних конечностей, что приводит к развитию тромбозов в венах нижних конечностей, — добавила Глотова.

Поэтому она рекомендовала оценивать свою позу при сидении, а также подобрать подходящую для сна подушку. Важно, чтобы комфортные физиологические условия были созданы не только дома, но и на работе.

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