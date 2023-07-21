Врач назвала неожиданные последствия для здоровья от использования гаджетов

0

Постоянное сидение за различными гаджетами обуславливает формирование определённой позы, что чревато целым рядом опасных последствий для здоровья. В частности, это способствует ухудшению кровоснабжения головного мозга, различным заболеваниям лёгких и желудочно-кишечного тракта, сообщила невролог Наталия Глотова.

Она отметила, что у молодых пациентов всё чаще стали фиксировать так называемые гаджет-зависимые заболевания, пишет iz.ru.

– Постоянное сидение за гаджетами обуславливает формирование определённой позы — это вытянутая прямая шея [и, как следствие], спазм мышц шейно-воротниковой зоны, ухудшение кровоснабжения головного мозга, которое влечёт за собой снижение памяти, концентрации внимания. Это постоянный наклон вперёд [и, как следствие], спазм межрёберных мышц, снижение жизненной ёмкости легких. Отсюда следуют различные воспалительные заболевания лёгочной системы. Отсюда следует сниженная толерантность к нагрузкам у подростков, — рассказала Глотова.

В целом, по её словам, это негативно влияет на все внутренние органы. В частности, постоянное нахождение в такой позе способствует развитию ранних гастритов, холециститов, заболеваний кишечника.

– И немаловажная проблема, которая возникают при длительном сидении за гаджетами, — это повышенный тонус в нижних конечностях и нарушение мышц нижних конечностей, что приводит к развитию тромбозов в венах нижних конечностей, — добавила Глотова.

Поэтому она рекомендовала оценивать свою позу при сидении, а также подобрать подходящую для сна подушку. Важно, чтобы комфортные физиологические условия были созданы не только дома, но и на работе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.