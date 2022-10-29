Врач назвала лучшее время для завтрака и ужина

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Кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова объяснила, что без правильно выработанных привычек, даже если вы принимаете дорогостоящие препараты и посещаете лучших специалистов, вряд ли получится похудеть, чтобы не навредить здоровью и сохранить результат.

Специалист посоветовала завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время. По её словам, это “один из методов, который помогает научиться уменьшить количество еды и убережёт от лишних калорий”. Особенно важно задать рамки для утреннего и вечернего приёмов пищи. Завтракать надо в ближайшие 30-40 минут после пробуждения, а ужинать – за 3-4 часа до сна, пишет rg.ru.

– Если вы оказались на чаепитии с тортом по случаю дня рождения коллеги, то ваш обед отменяется. Или отменяется торт, – отметила врач.

Ещё два важных правила – постоянная умеренная физическая активность (по возможности, ходьба вместо поездок на транспорте), снижение объёма еды.

– Это защитит вас от пожизненной борьбы с лишним весом и, кстати, сократит ваши расходы на лекарства и консультации, – заключила специалист.

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