Врач назвала категории людей, которым нельзя есть мясо

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Мясо не стоит есть людям с метаболическими заболеваниями, болезнями выделительной системы, а также имеющим проблемы с холестерином и сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказала российский диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

– Мясо не рекомендуется есть людям, у которых есть метаболические заболевания, так как это высокобелковый продукт. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион, — сказала эксперт.

Для некоторых заболеваний есть запрет только на определённые виды мяса, отметила диетолог.

– Например, при повышенном холестерине или проблемах с сердечно-сосудистой системой не рекомендуются жирные сорта. Мясо индейки, курица или постная говядина могут присутствовать в рационе, — объяснила нутрициолог.

Она подчеркнула, что необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы скорректировать свою диету, пишет ura.news.

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