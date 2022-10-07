Врач назвала идеальный утренний напиток

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Вода может уберечь от болезней сердца. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

– Хорошая гидратация организма может предотвратить или замедлить прогрессирование изменений в сердце. Помните, что сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смертности в цивилизованном мире, – отметила доктор.

Она отметила, что ранее учёные выяснили,что постоянная жажда или недостаточное употребление воды на регулярной основе повышают риск развития хронических проблем с сердцем. По словам врача, вода помогает разжижать кровь, уменьшать концентрацию токсинов.

– Чтобы помочь организму избавиться от токсинов, важно достаточно пить. Вода не должна быть холодной или газированной. Она должна быть тёплой, примерно 40 градусов, – отметила специалист, уточнив, что именно воду такой температуры организм лучше усваивает.

При этом тёплая вода предупреждает обострения различных патологий ротоглотки, что особенно важно в период простуды. Врачи напоминают, что утро рекомендуется начинать со стакана нехолодной воды, пишет rg.ru.

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