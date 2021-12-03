Врач назвала главный симптом омикрон-штамма коронавируса

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Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова сообщила, что сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Однако этот симптом характерен для разных заболеваний, отметила специалист. По её словам, человеку без медицинского образования сложно разобраться, когда чувство усталости связано с переутомлением, а когда — с болезнью, пишет lenta.ru.

Павлова отметила, что, проведя осмотр, врач может выяснить, «что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания».

Специалист добавила, что коронавирусная инфекция вызывает серьёзные нарушения в работе многих систем организма. По её словам, чувство усталости, которое возникает у заражённых, может быть вызвано серьёзными изменениями в иммунной системе, в работе головного мозга или в ткани нервной системы.

Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость. Всё это в совокупности проявляется в ослабленном мышечным тонусе, подавленном эмоциональном фоне, — пояснила Павлова.

Эндокринолог призвала при появлении такого симптома, как сильная усталость, перестраховаться и сдать ПЦР-тест на COVID-19.

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