Назван главный отличительный симптом оспы обезьян

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Российский врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина рассказала, что по симптоматике оспа обезьян отличается от чёрной оспы лимфаденопатией, то есть, ярко выраженным увеличением размеров лимфоузлов.

По её словам, в остальном эти заболевания в целом похожи. Оспа обезьян проявляется также в виде повышения температуры тела, лихорадки, общей слабости и высыпаний на коже, проявляющиеся на третий день на слизистых, лице, ступнях, ладонях и на гениталиях, пишет gazeta.ru.

На 2-3 день сыпь превращается в пустулы (гнойнички), содержащие биологическую жидкость, которые вскоре начинают покрываться корочкой, — рассказала врач.

В таком состоянии пустулы находятся до трёх недель. Корочки желательно не сдирать, в ином случае могут появиться глубокие рубцы, которые приводят к уродованию кожи.

Дерматолог добавила, что внешне отличить сыпь при оспе обезьян от других инфекций достаточно сложно.

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