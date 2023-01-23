Врач назвала главные правила ухода за кожей зимой

0

В зимний период состояние кожи может ухудшаться, нередкими являются такие проявления, как сухость, стянутость, холодовая аллергия и другие реакции. О том, как правильно ухаживать зимой за кожей, рассказала российский врач-терапевт Марина Константинова.

Она пояснила, что для кожи вредно длительное воздействие низких температур, особенно страдают открытые участки тела — лицо и руки. Самая первая защитная реакция на холод — сужение сосудов. Этот процесс помогает уменьшить потерю тепла, но в то же время кожа лица и рук начинает испытывать недостаток питательных веществ, пишет iz.ru.

Кроме того, из-за морозов в коже вырабатываются и накапливаются особые молекулы — цитокины, которые повышают её чувствительность и делают её более уязвимой. Невидимые глазу микрокристаллы льда во время ветра травмируют эпидермис, а перепады температур замедляют процессы обновления. Сальные железы начинают работать не так активно и вырабатываемый ими секрет (кожное сало, или себум) становится более густым и перестаёт защищать кожу. Кожа становится сухой, появляется раздражение, — уточнила врач.

В связи с этим в зимнее время коже нужно больше увлажнения. Для жирной кожи зимой необходимо добавить увлажняющие средства, даже если обычно они не используются. А сухой коже они требуются в ещё большем количестве. Также важно регулярно проводить комплекс мероприятий: очищение, отшелушивание, тонизирование.

Для очищения врач посоветовала использовать средства, в составе которых нет спирта, так как он сушит кожу. Умываться и мыть руки желательно тёплой водой, поскольку холодная вода приводит к шелушению и сухости кожи, а горячая провоцирует появление трещин. Для ухода за телом лучше выбрать средство с кремообразной текстурой.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.