Врач назвала фрукт, который укрепляет кости

Врач назвала фрукт, который укрепляет кости

Горсть чернослива в день способна защитить костные ткани человека от преждевременного истончения и развития воспалений. Об этом сообщила российский врач-диетолог Лиза Афинская.

По мнению специалиста, чернослив — лучший фрукт для укрепления костей, в нем содержатся витамин К, магний, калий, полифенолы и медь. Всего 50 граммов чернослива в день снижают холестерин и маркеры воспаления, повышают антиоксидантную защиту организма и укрепляют костную ткань.

– Чернослив — это настоящий суперфуд для костей. Он заслуженно забирает лавры лучшего фрукта для нашего скелета. Другие сухофрукты не обладают такими свойствами для пользы костей, — сообщила диетолог.

Врач также отметила, что чернослив помогает наладить работу кишечника. Перед употреблением сухофрукт нужно хорошо промыть или обдать кипятком и оставить на несколько минут, пишет gazeta.ru.

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