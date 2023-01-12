Врач назвала четыре продукта для здоровья зимой

0

Чтобы иммунитет зимой был крепким, рекомендуется есть квашенную капусту, хурму, авокадо и мандарины. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента российской сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

В холодное время, когда иммунитет падает, а все хронические заболевания обостряются, особенно важно питаться правильно и сбалансированно. Необходимо не забывать о клетчатке и витаминах, которые с наступлением холодов всё реже оказываются на нашем столе в нужных количествах, — заявила специалист.

По словам эксперта, важно есть квашеную капусту. Этот продукт очень полезен для пищеварения, а также он является источником витаминов группы В, С и К, фосфора, калия, цинка. Однако нужно выбирать продукт, не содержащий сахара, пишет ura.news.

Также Малиновская рекомендует есть хурму. Она богата витаминами В, А, РР, С, железом, кальцием и йодом. В хурме также содержится много клетчатки. Авокадо тоже очень полезен. В продукте содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, а также витамин С, фосфор и магний.

Врач уверена, что хорошим источником витаминов С, А, Е и В являются мандарины. При этом специалист советует есть не только мякоть, но и сушёную кожуру, богатую эфирными маслами и флавоноидами.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.