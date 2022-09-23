Врач назвал защищающий от простуды продукт

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Российский врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукт, регулярное употребление которого может защитить от простуды.

Доктор посоветовал в сезон простуд включить в рацион квашеную капусту. Как отметил диетолог, этот продукт укрепляет иммунитет и, следовательно, защищает от различных заболеваний.

Он добавил, что достаточно употреблять 50-100 граммов квашеной капусты в день, чтобы уберечь себя от простуды, пишет lenta.ru.

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