Врач назвал запретные при COVID лекарства

Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил препараты, которые нельзя применять при лечении COVID-19 в домашних условиях. Отдельно он выделил кортикостероиды — по его словам, несмотря на эффективность, они отличаются большим количеством опасных побочных эффектов, передаёт ria.ru.

– Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна. В таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу, — объяснил Мельников.

Медик предостерег и от применения противовирусных препаратов. Он отметил, что в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения COVID-19 на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, Ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.

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