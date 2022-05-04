Врач назвал вредные привычки, приводящие к тромбозу

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Неправильное питание и курение являются основными виновниками тромбообразования, рассказал главный гематолог Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Андрей Новицкий.

По его словам, потребление фастфуда, с высоким содержанием маргаринов, некоторых видов пальмового масла с трансжирами грозит проблемами в функционировании сердечно-сосудистой системы. Недостаток растительной клетчатки, как заявил Новицкий, провоцирует образование кровяных сгустков. Также к этой проблеме ведет дефицит витаминов группы A, C и E, которые являются мощными антиоксидантами, передает mir24.tv.

У некоторых пациентов причиной тромботических состояний может стать стакан ледяной воды, выпитый в жаркую погоду. Такое поведение чревато спазмом сосудов.

– Если сосуд уже изменён вследствие атеросклероза или других причин, то этого может быть достаточно для того, чтобы в спазмируемом сосуде образовался тромб, – пояснил врач.

Аналогичные последствия могут ожидать любителей бани, когда они разгоряченные окунаются в прорубь. Привычка закаляться иногда может привести к тому, что в связи с резкой сменой температуры сосуды спазмируются, и в них могут образоваться тромбы. Злоупотребление алкоголем, как отметил Новицкий, приводит к изменению реологических свойств крови – ухудшению её текучести, что является причиной тромбоза. А курение вызывает нарушение целостности сосудистой стенки.

Гематолог подчеркнул, что малоподвижный образ жизни и недостаток физической нагрузки приводит к застою крови в сосудах. Например, привычка сидеть нога на ногу может отрицательно отразиться на текучести крови.

Ранее врач-гематолог Рамиля Голубенко рассказала, что в горьком шоколаде есть вещество, которое способно разжижать кровь и препятствовать образованию тромбов.

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