Врач назвал три худших гарнира: Разрушают кишечник

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Российский токсиколог, профессор, академик Михаил Кутушов рассказал о правилах поддержания здорового кишечника.

Специалист напомнил, что через этот орган проходит транспортировка всех жиров, жирорастворимых веществ и осуществляется выведение токсинов. Неудивительно, что от его работы зависит состояние здоровья человека в целом.

Минимум 60% иммунитета находится в кишечнике, и микробиота – основной резервуар, – отметил врач, добавив, что при неправильной работе органа интоксикация организма нарастает.

В связи с этим доктор призвал исключить продукты, затрудняющие пищеварение и вызывающие воспаление. Прежде всего, убрать стоит фаст-фуд и рафинированную обработанную пищу. К последней относятся такие популярные гарниры, как белый рис, макароны, быстрые каши. Также следует отказаться от промышленного сахара, всех сладостей, отметил специалист, пишет rg.ru.

Снижению риска развития сахарного диабета, рака кишечника, уменьшению веса, нормализации холестерина и давления способствует употребление около 30 граммов клетчатки в день, ранее онколог и проктолог Елена Смирнова, посоветовав готовить картофель в кожуре, заменить макароны и рис на их цельнозерновые аналоги, выбирать на завтрак каши с высоким содержанием клетчатки.

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