Врач назвал тревожные симптомы «омикрона»

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Российский инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что при появлении у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса таких симптомов, как стойкая лихорадка более трёх дней и одышка, следует обращаться к врачу.

Также специалист указал на такой тревожный симптом, как снижение насыщения кислородом, пишет gazeta.ru. Точно измерить этот показатель можно только пульсоксиметром, однако оценить эту проблему можно и по субъективным критериям: одышке в состоянии покоя и нехватке воздуха.

Поздняков подчеркнул, что симптоматика «омикрона» отличается от клинической картины других штаммов коронавируса, так как он зародился в вакцинированной человеческой среде и заражаются им либо уже привитые, либо переболевшие.

У невакцинированных он протекает как уханьский штамм — с температурой и одышкой. Просто таких людей стало меньше, — заключил он.

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