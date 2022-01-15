Врач назвал сроки, в течение которых заканчиваются все пандемии

Врач назвал сроки, в течение которых заканчиваются все пандемии

Российский вирусолог Константин Чумаков заявил, что есть все шансы, что пандемия коронавируса скоро закончится, что подтверждает и история.

Специалист напомнил, что в целом пандемии не длятся больше двух-трёх лет. Он привёл в пример эпидемию испанского гриппа, ставшего серьёзным испытанием для человечества.

По разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек погибло. Но это тоже произошло за два с половиной года. И то же самое, этот вирус никуда не делся. Он просто превратился в сезонный грипп, — отметил Чумаков.

По словам вирусолога, пишет gazeta.ru, в то время не было вакцины и все переболели, сформировав таким образом популяционный, «стадный» иммунитет.

В связи с тем, что наступил «омикрон» — может, это как раз и есть шанс, что это быстро закончится, — отметил Чумаков.

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