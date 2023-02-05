Врач назвал способы поднять настроение по утрам

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Врач-реабилитолог, телеведущий Сергей Агапкин назвал способы поднять настроение по утрам.

Как отметил Агапкин, ложиться спать нужно в правильной позе.

– Согласно исследованиям учёных, оптимальная поза — это лёжа на боку. (…) Так называемая поза эмбриона, когда колени согнуты, а руки под головой, — рассказал реабилитолог, отметив, что эта поза обеспечивает нормальное полноценное дыхание.

Также телеведущий посоветовал использовать световой будильник для того, чтобы быть утром в хорошем настроении. Он сообщил, что этот прибор начинает излучать свет за 15-20 минут до установленного времени, благодаря чему пробуждение становится лёгким и приятным, пишет lenta.ru.

За три-четыре часа до сна должен быть неплотный ужин, добавил Агапкин.

– Если человек поужинал легко (…), съел, например, отварное мясо, творог, лёгкие фрукты, то к моменту пробуждения, к шести-семи часам утра, организм испытывает лёгкий голод, и это приводит к тому, что его гормональная система готова проснуться. Человек просыпается даже без будильника, потому что хочется есть, — объяснил он.

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