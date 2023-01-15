Врач назвал самые полезные продукты для иммунитета

Врач назвал самые полезные продукты для иммунитета

Врач-токсиколог и кандидат медицинских наук из РФ Михаил Кутушов назвал самые полезные продукты для поддержания иммунитета.

По его словам, укрепить здоровье помогут грибы, чеснок и куркума. Первый продукт обладает сильными противовоспалительными свойствами и содержит в своём составе соединения, которые не встречаются в природе.

Что касается чеснока, то он способен вывести из человеческого организма большое количество патогенных микроорганизмов и создать дополнительную защиту от инфекционных заболеваний.

Чеснок в свою очередь тоже является мощным стимулятором иммунной системы, он повышает активность макрофагов, NK-клеток и лимфоцитов, — уточнил врач.

В заключение специалист пояснил, что куркума, в частности, подавляет развитие аутоиммунных заболеваний и уменьшает хронические воспаления, пишет lenta.ru.

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