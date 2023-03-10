Врач назвал самые частые болезни весной

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В начале весны многие перестают надевать шапки, что ведёт к воспалительным процессам в полости носа и развитию ринита. Также среди частых болезней встречается авитаминоз. Об этом рассказал российский отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Солнце уже достаточно ярко светит, что побуждает людей надевать более лёгкие вещи и не носить шапки. Это выхолаживает череп, полость носа, носоглотку. Соответственно, люди страдают воспалительными заболеваниями полости носа. Если имеется хронический ринит, то он обостряется. Если ринита не было, то он возникает в острой форме. Как правило, люди его не лечат, поэтому он переходит в риносинусит, — рассказал Зайцев, пишет ura.news.

Также у людей возникает авитаминоз из-за дефицита витамина D, отметил врач.

Наша система быстрого питания не всегда предполагает витаминизированную еду. Это не всегда овощи или фрукты. Всё это создаёт предпосылки к авитаминозу. На этом фоне организм легче заболевает, — добавил специалист.

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