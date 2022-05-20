Врач назвал самую опасную для человека травму

– Самым главным критерием серьезности травмы служит наличие кровотечения, когда кровь обильно истекает из раны. Кровотечение — это всегда серьезное осложнение травмы, и если оно есть, то его надо останавливать, — это одна из главных причин вызова скорой помощи. Из других травм наиболее опасны травмы головы, поэтому они требуют пристального наблюдения и исключения осложнений, например тяжелой черепно-мозговой травмы. Также необходимо вызывать скорую помощь при деформации конечности по оси, когда мы видим “неестественное” искривление конечности, это также требует обращения за помощью, так как связано с переломом или тяжелым вывихом, при которых необходимо участие специалиста, — сказал Давыдов.