Врач назвал распространённые причины отравлений в отпуске

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Испортить отпуск пищевым отравлением можно из-за пренебрежения правилами личной гигиены и покупки скоропортящихся продуктов с рук. Об этом рассказал семейный врач из РФ Сергей Чудаков.

Находясь в отпуске в жарком климате, человек может приобрести еду на пляже или в кафе возле него, при этом немногие обращают внимание на то, в каких условиях готовится пища и как она хранится.

Можно отравиться начавшими гнить фруктами. Лучше всего есть только ту пищу, которая не требует охлаждения, то есть сухую: печенье, сухарики, галеты. Всё то, что может портиться, надо приобретать только в тех местах, где есть холодильник, — это закон, — предупредил специалист.

Врач также призвал не пренебрегать элементарными правилами личной гигиены, носить с собой санитайзер и чаще обрабатывать им руки, особенно перед едой, пишет gazeta.ru.

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