Врач назвал признак обезвоживания организма

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В жаркую погоду очень важно не допустить обезвоживание организма. По словам врача Александра Мясникова, о проблеме можно узнать по цвету мочи, пишет utro.ru.

Потемневшая урина свидетельствует о том, что организм уже начал обезвоживаться. В этом случае необходимо сразу же начать пить воду. Медик рекомендует в жару употреблять напитки без сахара, а также отказаться от кофеина, поскольку он обезвоживает организм. По словам Мясникова, чувство жажды важно опередить – не следует дожидаться желания выпить воды.

Ранее кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин рассказал о способах пережить жару и сохранить хорошее самочувствие во время зноя. По словам специалиста, нужно носить легкие вещи из хлопчатобумажной ткани и пить больше воды. Таким образом будет уравновешиваться водный баланс организма, что позволит ему выровнять температуру и избежать перегрева. Воду Кондрахин советует пить маленькими глотками на протяжении всего времени, проведенного на улице. В сутки надо выпивать около двух литров.

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