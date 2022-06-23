Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией

Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией

Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Об этом говорится на сайте организации.

По её данным, на сегодняшний день в 58 странах зарегистрировано 3 417 подтверждённых случаев оспы обезьян. Вспышка быстро расширяется на нескольких континентах. Организация призвала страны и глобальные органы здравоохранения к немедленным и эффективным действиям, пишет m24.ru.

– Вспышка не прекратится без согласованных глобальных действий. Даже при гораздо более низком уровне смертности, чем у оспы, если не будут приняты меры по прекращению продолжающегося распространения, миллионы людей умрут, а многие другие станут слепыми и инвалидами, – говорится в сообщении.

Подчёркивается, что если принять меры заблаговременно, можно будет контролировать вспышку с наименьшими усилиями и предотвратить ухудшение последствий. В WHN рекомендуют начать информировать общественность о симптомах, расширить доступность тестирования и отслеживать контакты подтверждённых случаев.

В сети здравоохранения отметили, что до сих пор большинство случаев было зафиксировано у взрослых, однако любое распространение болезни среди детей приведёт к гораздо более тяжёлым случаям и большему количеству смертей. Обстановку затруднит заражение животных, особенно крыс и других грызунов, а также домашних животных.

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