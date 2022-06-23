Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией

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Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Об этом говорится на сайте организации.

По её данным, на сегодняшний день в 58 странах зарегистрировано 3 417 подтверждённых случаев оспы обезьян. Вспышка быстро расширяется на нескольких континентах. Организация призвала страны и глобальные органы здравоохранения к немедленным и эффективным действиям, пишет m24.ru.

– Вспышка не прекратится без согласованных глобальных действий. Даже при гораздо более низком уровне смертности, чем у оспы, если не будут приняты меры по прекращению продолжающегося распространения, миллионы людей умрут, а многие другие станут слепыми и инвалидами, – говорится в сообщении.

Подчёркивается, что если принять меры заблаговременно, можно будет контролировать вспышку с наименьшими усилиями и предотвратить ухудшение последствий. В WHN рекомендуют начать информировать общественность о симптомах, расширить доступность тестирования и отслеживать контакты подтверждённых случаев.

В сети здравоохранения отметили, что до сих пор большинство случаев было зафиксировано у взрослых, однако любое распространение болезни среди детей приведёт к гораздо более тяжёлым случаям и большему количеству смертей. Обстановку затруднит заражение животных, особенно крыс и других грызунов, а также домашних животных.

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