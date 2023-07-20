Врач назвал полезные напитки для красоты и здоровья

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Напитки, которые пьёт человек, оказывают серьёзное влияние на его внешний вид, здоровье и самочувствие. О наиболее полезных из них рассказал врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог российской клиники Шота Каландия.

В первую очередь он отметил, что человеку важно пить достаточное количество воды, которая необходима для сохранения здоровья, пищеварения, усвоения полезных веществ, выведения токсинов и поддержания обменных процессов. По его словам, потребление воды способствует правильной работе всех органов и систем и, как следствие, замедлению процессов старения, пишет iz.ru.

К полезным напиткам относятся натуральные соки. В зависимости от состава они обладают разными свойствами. Так, например, черничный сок улучшает зрение, помогает при диабете, сохраняет молодость. Гранатовый сок содержит витамины А, С, Е, а также цинк, селен, кальций, фосфор, магний, железо и натрий. Он оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Свекольный сок богат клетчаткой с низкомолекулярным пектином, что способствует выведению тяжёлых металлов, предотвращает размножение вредных бактерий. В виноградном соке содержится аскорбиновая кислота, витамины группы В, он помогает сохранить память, способствует улучшению качества кожи, ногтей и волос, — рассказал Каландия.

Говоря о напитках, которые положительно влияют на внешность, он выделил зелёный чай, в котором содержатся катехины и полифенолы. Кроме того, врач обратил внимание на пользу натурального кофе — в нём содержится кофеиновая кислота, которая повышает выработку коллагена и, как следствие, замедляет старение. Кроме того, напиток богат антиоксидантами, защищающими клетки от повреждения свободными радикалами.

Полезно в этом отношении и какао. Напиток содержит пантотеновую кислоту, которая препятствует потере влаги в коже, а также фолиевую кислоту, способствующую выработке коллагена, и витамин А, который защищает кожу от образования морщин и пигментации, — добавил Каландия.

Однако он предупредил, что данные напитки могут быть противопоказаны некоторым людям. Поэтому перед их употреблением следует проконсультироваться с врачом.

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