Врач назвал пациентов, которых невозможно вылечить от постковида

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От постковидного синдрома сложно вылечить пациентов, которые имеют два и более хронических заболевания. Происходит это из-за повторяющихся случаев заражения данных людей коронавирусом.

Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

– Изначально, планируя подходы к реабилитации, мы рассчитывали, что, например, в течение полугода мы справимся с осложнениями и последствиями постковидного синдрома. Но поскольку новые всплески заболеваемости приходят намного чаще, опережая прогресс в восстановлении, мы получаем новые удары по до конца не восстановившемуся организму, и это приводит к ещё большему срыву адаптации и ухудшению здоровья пациента. Снова возникают осложнения, причём не обязательно там, где уже были ранее. Это, в первую очередь, касается коморбидных пациентов, то есть с большим количеством хронических заболеваний. Именно они страдают больше всего. У них сложнее вылечить постковидный синдром, это требует больше времени, сил и ресурсов, — объяснил Токарев.

При этом доктор наук подчеркнул, что послековидные последствия остались те же.

– Синдромы остались всё те же, и сосудистые с эндотелиальной дисфункцией, и неврологические, и когнитивные со снижением работоспособности, памяти и внимания, причём критическим! Когда голова становится как “дырявое решето”, все мысли улетают, нет возможности сконцентрировать внимание, сосредоточиться и даже спрогнозировать дальнейшие действия, — добавил эксперт, пишет ura.news.

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