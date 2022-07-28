Врач назвал отличие коронавируса от летних инфекций

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На переполненных летних курортах вспышки вирусных заболеваний не являются редкостью, но болезнь не всегда даёт о себе знать сразу. Об этом подробнее рассказал российский врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

– Летом огромное количество болезней, которые привозят. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция, — рассказал он.

При этом если среди симптомов есть кашель, боль в горле или чихание, то, скорее всего, это «омикрон»-штамм коронавируса. Свидетельством ковида могут стать исчезновение или выраженное притупление обоняния и ощущения вкуса пищи, а также выраженная общая слабость и сонливость, пишет iz.ru.

Врач также призвал обратить внимание на интенсивный сухой кашель, повышение температуры выше 38,5 градусов и чувство нехватки воздуха.

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