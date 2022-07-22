Врач назвал опасный побочный эффект кофе

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Кофе возбуждает центральную нервную систему. Злоупотребление напитком может привести к изменению эмоционального фона, вспышкам раздражительности и агрессии, сообщил российский врач-нарколог Алексей Казанцев.

При регулярном употреблении большого количества кофе могут начаться проблемы со сном, что может привести к развитию бессонницы и изменению настроения. Если при этом человек испытывает постоянный стресс, то могут возникнуть перепады настроения вплоть до агрессивного поведения.

– Тут важно понимать, что кофеин сам по себе не может привести к агрессивности, должны быть сопутствующие негативные жизненные ситуации. Свою роль могут сыграть конфликты на работе, в быту или нехватка сна. Передозировка кофеина может привести к тревожному состоянию, — предупредил врач.

Специалист отметил, что лучше всего выпивать в день не более двух-трёх чашек кофе, предпочтительнее – в первой половине дня, пишет gazeta.ru.

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